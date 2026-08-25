Mais um casarão histórico está sendo demolido em Vargem

Localizado no cruzamento da Rua Bernardo Garcia com a Rua José Bonifácio, em estilo neorrenascentista, o casarão construído pelo arquiteto José Speria na década de 20, para ser a residência do fazendeiro João Junqueira da Costa, cuja fortuna certamente veio do período áureo do café, está sendo demolido.

Em 1943, ele foi adquirido pelo comerciante Pascoal Pólito e sua família passou a morar no imóvel, onde permaneceram até 1986, depois passou para os herdeiros da família. Desde então, o imóvel teve diversas utilizações como ponto comercial, sendo restaurante, clínica veterinária e serviu até de gabinete para a ex-prefeita Denira Rossi, que administrou Vargem de 1997 a 1999.

Sem uma lei que proteja o acervo histórico da cidade, este é o terceiro casarão a ser demolido recentemente. Em dezembro de 2024, Vargem Grande do Sul perdeu mais uma referência do seu passado cafeeiro, quando o casarão que pertenceu à família Cossi, na esquina da Avenida Regato com a Rua Coronel Lúcio, ao lado do Supermercado União, foi demolido. Erguido em 1911 com projeto e construção de Miranda e Fontão, o imóvel de estilo alemão era considerado um retrato do progresso da cidade no início do século passado.

Em outubro de 2025, outro antigo casarão construído no início do século passado, localizado na esquina das ruas Batista Figueiredo com a Moacir Troncoso Peres, também foi demolido. Obra assinada pelo arquiteto José Speria, o mais procurado pelos ricos cafeicultores da época, sua construção foi idealizada pelo Capitão Teco (Manuel de Andrade), servindo como sua moradia.

Dos muitos casarões que refletiam a história urbana de Vargem Grande do Sul do século passado, restam muito poucos e certamente terão o mesmo destino que os demolidos recentemente. Sem lei que os protejam, vão sendo apagados lentamente da memória do povo vargengrandense, que aos poucos vai perdendo parte importante do seu passado e da cidade.

Fotos: Arquivo Gazeta e Reportagem