Dois grandes pintores

O Padre Ricardo Ramos encaminhou, nas redes sociais, foto do eminente Político Paschoal Ranieri Mazilli com o Pintor Neoclássico Professor Edmundo Migliaccio, o que nos levou a pesquisar sobre sua biografia.

O Pintor Edmundo Migliaccio mostrou desde a tenra idade seu pendor artístico, pois decorava muros na sua cidade natal, Caconde, bem como as extremidades de toalhas de mesa.

Suas obras podem ser admiradas na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição, em Caconde (“Jesus Crucificado”; Assunção de Nossa Senhora; e Imaculada Conceição”), bem como no acervo do Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de Sâo Paulo (“O Sertanista”) e na Câmara Municipal de São Paulo (“Apóstolo São Paulo”).

Em reconhecimento, seu nome foi dado à Casa da Cultura de Caconde.

Em nossa terra, tivemos grandes pintores, entre os quais Professor Doutor Osvaldo Pereira, que desde criança mostrava seus dotes artísticos.

Ainda, estudante do Grupo Escolar Benjamin Bastos foi selecionado para saudar o Governador do Estado Adhemar de Barros; Aluno do Ginásio Estadual Alexandre Fleming escreveu poesia para sua primeira sobrinha, Beatriz Pereira Poggio Cortez.

Habilidoso, pintou muitas obras, entre as quais algumas de natureza morta que adornavam o Restaurante da Padaria e Confeitaria Candinho, e reproduziu a célebre “Mona Lisa”, muito admirada na exposição dos artistas no Clube Vargengrandense.

Em sua homenagem, seu nome foi dado ao Centro de Especialidades Educacionais, que presta atendimento multidisciplinar voltada a estudantes de rede municipal com dificuldades de aprendizagem.

Enfim, as duas cidades devem se orgulhar de seus saudosos filhos!

Mario Poggio Junior

Advogado e Pesquisador da História da Cidade