Faleceu a professora e pianista Eiri Valsecchi Tatoni

Faleceu nesta terça-feira, dia 17 de agosto, dona Eiri Maria Valsecchi Tatoni, aos 95 anos de idade. Dona Eiri foi professora e pianista, era viúva do empresário e jornalista Pedro dos Santos Tatoni

Natural de Pirassununga, onde nasceu em 12 setembro de1930, casou-se com o jornalista e empresário vargengrandense Pedro dos Santos Tatoni em 1955.

Segundo dados do biógrafo Mario Poggio Júnior, dona Eiri era professora primária e formou-se em música pelo Conservatório Orfeônico, em São Paulo, ministrando aulas de música em vários colégios da região. Em Vargem Grande do Sul onde fixou residência após o casamento, também ministrou aulas particulares de piano a vários alunos da cidade, contribuindo com o desenvolvimento da cultura do município.

Com o esposo e familiares, trabalhou durante muitos anos na Gráfica A Imprensa, atual Papelaria Tatoni, ajudando na administração e nas vendas do balcão. Também participou durante muitos anos com o marido, da direção da Sociedade Beneficente Brasileira-SBB.

Em fevereiro deste ano, a Câmara Municipal entregou-lhe o Título de Cidadã Vargengrandense, de autoria do vereador Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia e aprovado por unanimidade. A honraria foi entregue em sua casa, junto aos filhos Pedro e Walter, ao neto Victor Rui Tatoni e as amigas e cuidadoras Toninha e Marli.

Servidores da Câmara municipal e as vereadoras Giovanna e Vanessa, juntamente dos vereadores Amarildo Ratinho, Felipe Gadiani, Gustavo Bueno, Rafael Coracini e Serginho da Farmácia, estiveram presentes na entrega da honraria.

Dona Eyri, deixou os filhos Walter Tatoni Neto casado com Sandra, a filha Jane Eyre casada com Henrique Ruas Pereira Coelho, e o filho Pedro Alcântara Tatoni casado com Filomena Dellagli Tatoni. Deixou ainda os netos Walter, Layla, Victor, Joana, Ana Maria, Pedro, Lucca e Matteo; e os bisnetos Maria Júlia, Luísa, Helena, Walter, João Pedro e Pedro.

Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério da Saudade.