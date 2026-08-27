Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Agenir Aparecida Rosseto Salvador, aos 88 anos de idade, no dia 14 de agosto. Residia no bairro Nossa Senhora Aparecida; deixou filhos; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Benedito de Freitas, o Zé Inácio, aos 78 anos de idade, no dia 16 de agosto. Deixou a esposa Aparecida; os filhos Gislene, Vinícius e Emerson; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sérgio Frizzo Scalfo, aos 64 anos de idade, no dia 17 de agosto. Residia no Jardim Fortaleza; era viúvo; deixou a mãe Maria Dulce Frizzo Scalfo; os filhos Gabriela, Rafael e Paulo Sérgio; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Cristina Oiano, a Cris, aos 60 anos de idade, no dia 18 de agosto. Deixou a esposa Patrícia; os irmãos João e Bernadete. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Márcia Helena Ferreira, aos 57 anos de idade, no dia 20 de agosto. Residia no Jardim Santa Luzia; deixou as filhas Taís, Emile, Emiliana; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Cuqui Pirola, conhecida por Dona Cota, aos 84 anos de idade, no dia 20 de agosto. Dona Cota deixa o filho Claudinei, a nora Sueli, o neto Pedro e a cuidadora Sabrina. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Adair de Oliveira da Silva, aos 94 anos de idade, no dia 20 de agosto. Adair residia na Cohab II, deixa a filha Solange, genro, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Gustavo Aurélio Braz Miguel, aos 32 anos de idade, no dia 11 de agosto. Deixou os pais Rita de Cássia e José Carlos; e os irmãos Carlos e Bruno. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Elza Maria Vianna Bittar Sesso, aos 88 anos de idade, no dia 8 de agosto. Deixou as filhas Patrícia e Rebeca; os genros Marco e Marconi; e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Rosa Maria Guedes Patrocínio, aos 69 anos de idade, no dia 11 de agosto. Deixou o marido Geraldo; as filhas Carina, Regiani e Patrícia; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sebastião Hélio Dutra Nascimento, aos 63 anos de idade, no dia 12 de agosto. Deixou os filhos Paulo Alberto, Ana Paula, Wellinton e Wilson; genro; noras; netos; os irmãos Maria Andreia, Luiz e Adriana; e o sobrinho Rodrigo. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Neusa Marqui Bastos Ulian, aos 84 anos de idade, no dia 14 de agosto. Deixou o marido Ângelo; o filho Marcos; a nora Ana Cláudia; os netos Marcela, Marina, Gustavo e Bruno; e os bisnetos Luísa, Gustavo Jr. e Laura. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Carlos Eduardo Franco da Silva, aos 34 anos de idade, no dia 15 de agosto. Deixou os pais Maria de Lourdes Prando e Valdisnei; e a irmã Flávia. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Municipal de Caconde.

Faleceu Nadir Macedo Missassi, aos 80 anos de idade, no dia 19 de agosto. Deixou o marido Pedro; os filhos Valdir, Vanilda e Evanice; nora; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimentos em Itobi

Faleceu Carlos Brambilla, aos 88 anos de idade, no dia 15 de agosto. Era viúvo de Maria José; deixou os filhos Carlos e Eduardo; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Bruno Rafael de Freitas, aos 43 anos de idade, no dia 15 de agosto. Deixou a esposa Ana Paula; os filhos Murilo, Maria Eduarda e Brena; e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Itobi.

Fotos: Arquivo Pessoal