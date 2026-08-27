Gente e Fatos

Lindomar Loiola

O empresário Lindomar Gonçalves Loiola, da Cesta Básica Colibri, comemorou sexta-feira, dia 21, seus 53 anos de idade. Lindomar foi parabenizado pelos filhos Micaele, Michele, Maíra e Léo, pelos genros Felipe e Henrique, sua família, amigos e equipe de trabalho, e em especial pelos netos Mateo e Helena

Claudinei Fioreti

A família de Claudinei Fioreti comemora nesta quarta-feira, dia 26, seus 75 anos de idade. Abraçando o aniversariante a esposa Ana Lúcia, as filhas Daniela, Sabrina e Bruna, os genros Gil e Rodolfo, e amigos

Noah Gabriel faz 1 aninho

Noah Gabriel Gonçalves de Sousa apaga sua primeira velinha nesta terça-feira, dia 25, quando recebe todo o carinho e atenção dos pais Camily e Kevin, dos avós Fernanda e Luziel, Daiane e Claudinei, e também dos bisavós Vera, Lourival e Laide