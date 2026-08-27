Gente e Fatos

O empresário Lindomar Gonçalves Loiola, da Cesta Básica Colibri, comemorou sexta-feira, dia 21, seus 53 anos de idade. Lindomar foi parabenizado pelos filhos Micaele, Michele, Maíra e Léo, pelos genros Felipe e Henrique, sua família, amigos e equipe de trabalho, e em especial pelos netos Mateo e Helena
Claudinei Fioreti
A família de Claudinei Fioreti comemora nesta quarta-feira, dia 26, seus 75 anos de idade. Abraçando o aniversariante a esposa Ana Lúcia, as filhas Daniela, Sabrina e Bruna, os genros Gil e Rodolfo, e amigos
Noah Gabriel faz 1 aninho
Noah Gabriel Gonçalves de Sousa apaga sua primeira velinha nesta terça-feira, dia 25, quando recebe todo o carinho e atenção dos pais Camily e Kevin, dos avós Fernanda e Luziel, Daiane e Claudinei, e também dos bisavós Vera, Lourival e Laide
Lindomar LoiolaO empresário Lindomar Gonçalves Loiola, da Cesta Básica Colibri, comemorou sexta-feira, dia 21, seus 53 anos de idade. Lindomar foi parabenizado pelos filhos Micaele, Michele, Maíra e Léo, pelos genros Felipe e Henrique, sua família, amigos e equipe...
Comandante da PM visita prefeitura
Na terça-feira, dia 18, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) recebeu no gabinete o Capitão Vitor Socolowski, que assumiu o comando da 4ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Ele veio acompanhado do...
Faleceu Agenir Aparecida Rosseto Salvador, aos 88 anos de idade, no dia 14 de agosto. Residia no bairro Nossa Senhora Aparecida; deixou filhos; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério da Saudade.Faleceu José Benedito...
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