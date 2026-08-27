Painel: Qual a ordem dos 6 votos na urna

Comandante da PM visita prefeitura

Na terça-feira, dia 18, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) recebeu no gabinete o Capitão Vitor Socolowski, que assumiu o comando da 4ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Ele veio acompanhado do comandante do pelotão de Vargem, o 2º Sargento Lasmar. Na reunião, também estavam presentes o comandante da Guarda Civil Municipal, Marco Antônio da Silva e diretores da prefeitura. No encontro foram discutidos assuntos ligados à segurança pública da cidade, inclusive nas questões relacionadas a área rural do município.

Emendas para entidades

O representante do Grupo Mão Amiga, Carlos Tapis e a diretora da Apae, Ana Márcia Sabino, estiveram reunidos com o prefeito Celso Ribeiro, o vereador Antônio Sérgio da Silva e a diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues, para efetivar o repasse de recurso de emenda parlamentar federal às entidades, na última segunda-feira, dia 17. As emendas foram intermediadas pelo vereador Serginho da Farmácia e destinou para cada entidade R$ 100 mil para implementar as ações realizadas por estas duas entidades.

50 anos de trajetória política

O deputado estadual Barros Munhoz (PSD) celebrou no último domingo, dia 16, seus 50 anos de trajetória política. O evento marcou também o lançamento da sua campanha para a disputa de seu oitavo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Políticos de Vargem Grande do Sul, como o prefeito Celso Ribeiro, o ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, vereadores e demais lideranças da cidade e região prestigiaram o evento.

Qual a ordem dos 6 votos na urna

Em 4 de outubro, no primeiro turno das eleições, 158 milhões de eleitores, sendo mais de 30,4 mil de Vargem, votarão para seis cargos nesta ordem: deputado federal, deputado estadual, senador (primeira vaga), senador (segunda vaga), governador e presidente da República. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), levar a colinha eleitoral com o número dos candidatos organizados na ordem de votação ajuda a evitar erros, agiliza o processo e ainda contribui para reduzir as filas nas seções eleitorais