Bushido é Campeã da Copa Jacaré de Judô em Brotas

A Associação e Projeto Social Bushido de Judô, participou no sábado, dia 22, da 1ª Copa Jacaré de Judô, em Brotas, evento organizado pela Oitava Delegacia Oeste da Federação Paulista de Judô. A competição contou com aproximadamente 400 atletas de 22 associações e clubes.

A equipe Bushido esteve presente com 54 judocas, que conquistaram 17 medalhas de ouro, 14 medalhas de prata e 19 medalhas de bronze e na classificação geral do evento, com 146 pontos, conquistou o troféu de grande Campeã da Copa Jacaré de Judô.

“Parabéns a todos que participaram, ganhando medalhas ou não, todos lutaram muito bem, defenderam nosso escudo e nossa cidade e com esse feito continuamos na liderança do Ranking Melhores do ano da 8ª Delegacia Oeste de Judô”, celebrou o sensei Daniel Garcia, responsável pela equipe.

“Agradecimentos a toda Diretoria Bushido, aos pais e mães que sempre nos acompanham e a todos que torceram por nossa equipe, as técnicas que me ajudaram com os alunos, aos árbitros, aos oficiais técnicos, aos nossos parceiros, ao Diretor de Esportes, André Leone, e Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul”, agradeceu.