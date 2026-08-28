Vargem Grande participa de encontro regional de turismo

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, participou na última quarta-feira, dia 19, em Mogi Guaçu, de um encontro da Região Turística Entre Rios, Serras e Cafés, que definiu a nova diretoria da entidade.

Representando o município, o diretor de Cultura e Turismo, Lucas Buzato, participou das discussões sobre novas ações e estratégias para o fortalecimento do turismo regional e acompanhou a eleição da nova diretoria. Foram eleitos Ana Paula Silva Pereira, de São José do Rio Pardo, como presidente; Thiago Palombo, de Espírito Santo do Pinhal, como secretário; e Victoria Draganoff Fay, de Casa Branca, como interlocutora regional.

Durante o encontro, também foram discutidas iniciativas para ampliar a divulgação da região, promover feiras regionais e fortalecer a parceria entre os municípios. As propostas envolvem ações relacionadas aos atrativos turísticos, à cultura, à gastronomia, aos eventos e ao patrimônio das cidades.

A participação de Vargem Grande do Sul integra o trabalho do município voltado ao turismo regional, com a divulgação de seus atrativos, produtos e eventos e a busca por novas oportunidades de desenvolvimento para o setor.

A Região Turística Entre Rios, Serras e Cafés é formada por 13 municípios: Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Mogi Guaçu, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Santo Antônio do Jardim, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul.