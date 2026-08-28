Operação prende seis por tráfico no Centro de Vargem

Um mês de investigações conduzidas pela Polícia Civil de Vargem Grande do Sul culminou na quinta-feira, 27 de agosto, na prisão de seis pessoas por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante a Operação Centro Seguro. A ação contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM), cumpriu mandados de busca e apreensão na Rua Capitão Gabriel Ribeiro, no Centro, e em outros quatro endereços da cidade, e foi coordenada pelo delegado Antônio Carlos Pereira Júnior.

As investigações tiveram início no mês anterior, a partir de denúncias sobre a comercialização de entorpecentes em um ponto conhecido como “biqueira do Toniquela”, no Centro. Durante o trabalho investigativo, apurou-se que o tráfico se estendia a outras residências e que diversas pessoas atuavam de forma associada para a prática do crime. Com base em relatório minucioso elaborado pelo setor de investigações, o delegado representou pela expedição dos mandados de busca, que foram deferidos judicialmente.

Durante o cumprimento dos mandados, com o apoio de policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de São João da Boa Vista, policiais militares e agentes da Guarda Civil Municipal, foram localizados crack, maconha e cocaína nos endereços vistoriados. Ao todo, foram apreendidas 49 pedras de crack, 27 porções de maconha e 21 porções de cocaína, além de seis celulares, um simulacro de arma de fogo, uma faca com resquícios de drogas, uma garrafa utilizada para armazenar crack e R$ 1.062,00 em dinheiro.

Os seis presos receberam voz de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, foram submetidos a exame médico cautelar e apresentados ao delegado Antônio Carlos Pereira Júnior para as providências cabíveis. Em seguida, foram encaminhados à cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permanecem à disposição da Justiça.