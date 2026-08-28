Jita Kyoei conquistou 25 medalhas em Brotas

Os judocas da equipe Jita Kyoei estiveram no último sábado, dia 22 de agosto, na cidade de Brotas, para participar da 1ª Copa de Judô Brotas Jacaré. “Nossa equipe esteve presente com 32 atletas, que deram um verdadeiro show de dedicação, disciplina e espírito de equipe”, destacou o sensei Marco Aurélio Lodi, que coordena a equipe.

“Ao final da competição, conquistamos 25 medalhas, coroando uma participação simplesmente sensacional. Mais do que medalhas, celebramos o comprometimento de cada judoca que representou nossa equipe com muito orgulho e respeito dentro do tatame”, destacou o sensei.

Ele agradeceu aos monitores Kaique Penteado Cupertino, João Vitor Bovo e Evandro Gomes, que acompanharam e auxiliaram os atletas durante a competição. “Agradecemos também a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul através do prefeito Celso Ribeiro, do vice Guilherme Nicolau e ao Departamento de Esportes por intermédio do diretor André Leone”, agradeceu.

“Parabéns a todos os nossos atletas por mais essa brilhante participação. Seguimos juntos, fortalecendo o judô e formando muito mais do que campeões, formando cidadãos através dos valores do Jita Kyoei”, comentou o sensei Marco Aurélio.