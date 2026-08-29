Campeonato Municipal de Futsal teve duas rodadas

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Esporte e Lazer, deu início ao Campeonato Municipal de Futsal na terça-feira, dia 25. A cerimônia de abertura ocorreu às 18h30 no Centro Educacional e Esportivo (CEE) José Cortez, na Vila Santana, reunindo autoridades municipais, o diretor de Esportes e Lazer, André Leone, além de atletas e torcedores.

O pontapé inicial da competição contou com a partida entre AFA Futsal e Projeto Diamante Bruto. O torneio principal reúne dez equipes locais divididas em duas chaves de cinco integrantes: AFA, Aliança, Bão Di Goli, Cohab, III Vilas, Liverpool, Luiz Gama, Meninos do Botafogo, Raio E. C. e Sintonia do Futebol.

Os confrontos ocorrem às terças e quintas-feiras no período da manhã, envolvendo atletas a partir de 16 anos. A organização do torneio prevê a entrega de premiações para o campeão e vice-campeão, além de troféus para o melhor goleiro e o artilheiro do campeonato.

Partidas

A primeira rodada começou com disputas movimentadas. No dia 25, o Bão di Goli venceu o Aliança FC pelo placar de 3 a 1, enquanto a partida entre Sintonia do Futebol e AFA terminou empatada em 3 a 3. As disputas prosseguiram na quinta-feira, dia 27 com a vitória do Raio Futsal por 1 a 0 sobre o Cohab, com gol de Miguel Santos. Em seguida, houve a partida entre Luiz Gama que goleou o Liverpool por 7 a 2.