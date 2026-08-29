Vitor Hugo Corrêa vence duas corridas em Interlagos

Piloto de Vargem conquista duas vitórias e vive final de semana histórico no Campeonato Yamalube R3 BLU CRU América Latina

O piloto vargengrandense Vitor Hugo Corrêa, de 15 anos, viveu no último final de semana um dos momentos mais marcantes de sua carreira na motovelocidade. Durante a 4ª etapa do Campeonato Latino-Americano, realizado nos dias 21 e 22, o jovem protagonizou disputas intensas e terminou com um resultado perfeito: duas corridas e duas vitórias no lendário Autódromo de Interlagos, na Capital paulista.

A etapa começou ainda na quinta-feira, dia 19, quando Vitor Hugo participou dos treinos livres. Desde os primeiros momentos na pista, o piloto demonstrou competitividade e ritmo forte, permanecendo constantemente entre os primeiros colocados e mostrando que teria condições de brigar pelas posições de destaque durante o final de semana.

No sábado, Vitor Hugo voltou à pista para os treinos classificatórios e a Superpole. Em uma sessão bastante disputada, um erro acabou fazendo com que ele terminasse na quarta colocação. Porém, uma punição aplicada ao piloto que havia terminado na terceira posição fez com que Vitor Hugo avançasse um lugar e garantisse o direito de largar da terceira colocação no grid.

Primeira vitória

Ainda no sábado, Vitor Hugo entrou na pista para a primeira corrida da etapa. A prova foi marcada por muita intensidade, com disputas constantes pelas primeiras posições e diversos toques entre os pilotos. Vitor Hugo permaneceu na briga pela liderança durante toda a corrida. Na última volta, quando a disputa estava completamente aberta, um piloto acabou sofrendo uma queda na reta, provocando a bandeira vermelha e encerrando a prova. Como Vitor Hugo havia cruzado a linha de chegada na primeira colocação na volta anterior, o resultado foi confirmado a seu favor, garantindo a primeira vitória do final de semana.

Fotos: Arquivo Pessoal

Segundo pódio

No domingo, Vitor Hugo novamente largou da terceira posição, definida a partir do resultado da Superpole. Em uma corrida extremamente competitiva, o piloto de Vargem Grande do Sul manteve-se durante toda a prova entre os primeiros colocados, administrando as disputas e buscando o momento certo para atacar. Na última volta, ele colocou em prática uma estratégia decisiva. A disputa pela vitória foi definida nos últimos metros e, ao cruzar a linha de chegada, o piloto venceu por apenas quatro milésimos de segundo de vantagem sobre o segundo colocado.

O resultado confirmou a segunda vitória de Vitor Hugo na etapa e fechou um final de semana perfeito para o jovem piloto, levando a uma somatória de pontos importante no campeonato.

Campeonato

De acordo com seus familiares, além de representar os melhores resultados de sua carreira até o momento, o desempenho teve um peso ainda maior na disputa pelo campeonato. Os pontos conquistados permitiram ao piloto recuperar parte da pontuação perdida nas etapas anteriores e permanecer na segunda colocação do campeonato. Ao final do torneio, o campeão e o vice-campeão garantem uma vaga para representar a categoria na Europa, onde disputarão o mundial da modalidade.

“Um final de semana histórico, duas vitórias e um passo importante rumo a um sonho cada vez mais próximo”, descreveram seus familiares. “Vitor Hugo e sua família fazem questão de agradecer a cada um que torce por ele e sempre está enviando energias positivas, cada mensagem, cada oração, torcida, e palavras de incentivo, tem um significado muito especial para ele, e para nós junto a ele nessa caminhada. Estamos muito felizes e gratos por todo carinho e apoio. Essas vitórias também são de vocês”, afirmaram.