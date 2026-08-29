Vladimir fica em 2º em etapa do Brasileiro de Motovelocidade

O piloto Vladimir Corrêa, de Vargem Grande do Sul, participou nos dias 21 e 22 de agosto da quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, disputando a categoria Daytona 660 Cup Evo, no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Após as voltas classificatórias, Vladimir largou na 10ª colocação do grid. Em uma prova marcada por muita disputa, o piloto demonstrou experiência, concentração e, principalmente, a determinação que tem marcado sua trajetória nas pistas.

Durante a corrida, Vladimir foi avançando posições e, ao final das voltas, recebeu a bandeirada na sétima colocação geral. Na classificação específica da categoria Evo, o resultado foi ainda mais expressivo, com o segundo lugar, garantindo mais um importante pódio para o piloto.

Segundo sua equipe, mais do que números e posições, o resultado em mais uma etapa mostra uma das principais características de Vladimir Corrêa, a determinação. Vladimir é um piloto que não desiste diante das dificuldades. “A cada etapa, entra na pista disposto a dar o seu melhor, buscando evoluir, corrigir detalhes e conquistar posições. Largar em 10º e terminar em 7º no geral, além de alcançar o segundo lugar dentro da sua categoria, é reflexo dessa postura de lutar até a última volta”, destacaram.

Sua experiência e dedicação fazem com que cada corrida seja também uma oportunidade de superar limites. Mesmo diante dos desafios de um campeonato tão competitivo, Vladimir mantém o foco e a confiança no trabalho realizado. Para o piloto de Vargem Grande do Sul, cada pódio representa não apenas uma conquista, mas também a recompensa por toda a dedicação, preparação e persistência ao longo da temporada.

Com mais esse resultado positivo, Vladimir Corrêa segue firme na disputa do Campeonato Brasileiro, buscando continuar somando pontos e, principalmente, evoluindo a cada etapa.