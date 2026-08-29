Handebol masculino vence Salto na Liga do Interior

A equipe de handebol cadete masculino, do Departamento de Esportes e Lazer, foi até Indaiatuba para mais uma partida pela Liga de Handebol do Interior, no último dia 22. O adversário foi a equipe de Salto e o time vargengrandense se saiu muito bem, conquistando uma importante vitória pelo placar de 27 a 24.

De acordo com o professor Juliano Garcia, responsável pelo grupo, a equipe de Vargem começou o jogo muito abaixo do esperado, saindo atrás pelo placar de 2 a 6, mas cresceu no jogo e impôs um ritmo forte até o final do primeiro tempo, indo para o intervalo vencendo por 15 a 8. No segundo tempo novamente oscilou muito e viu sua vantagem diminuir para a diferença de um gol. “Mas o time soube retomar o controle do jogo e venceu a partida”, afirmou.

O destaque do jogo indicado pela Liga foi o atleta João Vitor Domeneciano, que marcou oito gols. Para o professor Juliano, essas oscilações são comuns para os jovens atletas. Muitos dos jogadores atuam nessa categoria até 16 anos, mas pertencem a categoria até 14 anos. O professor ressalta que esses detalhes precisam ser corrigidos para que não venham a acontecer em próximas partidas.

A equipe já volta à quadra neste sábado, dia 29, quando enfrentará Franco da Rocha e Campo Limpo Paulista em rodada dupla, na cidade de Franco da Rocha.