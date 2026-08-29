Homem é preso por tentativa de abuso de criança em Itobi

Na tarde de quarta-feira, 26 de agosto, a Polícia Militar prendeu um homem por invasão de domicílio e tentativa de estupro de vulnerável no Centro de Itobi.

A equipe foi acionada após denúncia de possível invasão de residência. No local, a responsável pelo imóvel relatou que, ao retornar da escola com a filha de 10 anos, ouviu a criança gritar e encontrou um homem junto à porta do quarto, tentando abri-la.

Um familiar conteve o invasor até a chegada dos policiais. Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado para atendimento médico sem que lesões fossem constatadas, e posteriormente apresentado à delegacia, onde a prisão foi ratificada. Ele permanece preso à disposição da Justiça.