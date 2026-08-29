Rapaz ameaça companheira de morte no Centro de Vargem

Na madrugada de quarta-feira, 26 de agosto, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Rua Francisco Ribeiro Carril, no Centro de Vargem Grande do Sul.

A vítima relatou ter sido ameaçada de morte pelo companheiro, que foi localizado e abordado nas proximidades sem nada de ilícito. Após exame médico cautelar, as partes foram encaminhadas ao plantão policial, onde foi determinado o registro de ocorrência por ameaça e injúria e foi solicitado pedido de medidas protetivas de urgência.

Os envolvidos foram liberados ao término dos procedimentos.