Rapaz ameaça companheira de morte no Centro de Vargem

Por
Gazeta
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Na madrugada de quarta-feira, 26 de agosto, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Rua Francisco Ribeiro Carril, no Centro de Vargem Grande do Sul.
A vítima relatou ter sido ameaçada de morte pelo companheiro, que foi localizado e abordado nas proximidades sem nada de ilícito. Após exame médico cautelar, as partes foram encaminhadas ao plantão policial, onde foi determinado o registro de ocorrência por ameaça e injúria e foi solicitado pedido de medidas protetivas de urgência.
Os envolvidos foram liberados ao término dos procedimentos.

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