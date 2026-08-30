Na madrugada de segunda-feira, 24 de agosto, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de furto na Fazenda Sete Jambeiro, às margens da Rodovia SP-240, em Casa Branca. O sistema de monitoramento da propriedade indicou que um refletor havia sido apagado, e a vistoria confirmou o furto de aproximadamente 20 metros de cabo de cobre que faziam a ligação do transformador central de energia. Diligências pela propriedade e pelas possíveis rotas de fuga não resultaram na localização de suspeitos. A ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.
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Cabos de cobre são furtados de fazenda às margens da SP-240
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