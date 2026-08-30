Jovem é apreendida com maconha no Jardim Dolores

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul abordou três indivíduos em atitude suspeita durante patrulhamento no Jardim Dolores, na manhã de 21 de agosto. Com uma adolescente foi localizada uma porção de maconha. Durante a abordagem, outro envolvido descartou uma blusa contendo quatro porções de crack e tentou fugir, resistindo à ação policial.

Diante da situação, os policiais relataram que foi necessário o uso de dispositivo elétrico incapacitante para contê-lo, mas ele conseguiu se evadir para uma área de mata. A adolescente foi conduzida à delegacia e liberada à responsável legal após os procedimentos. Foram apreendidas um grama de maconha e quatro gramas de crack.