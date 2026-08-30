Invade casa, queima roupas da ex e é preso no Jd. Ferri

Na manhã de segunda-feira, 24 de agosto, a Polícia Militar prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva, ameaça e dano no Jardim Ferri, em Vargem Grande do Sul. A vítima relatou que o autor, descumprindo medida protetiva vigente, invadiu sua residência, arrombou a porta e ateou fogo em suas roupas, motivado por ciúmes e pela não aceitação do término do relacionamento.

Durante as diligências, o autor tentou fugir, mas foi detido pela equipe policial. Conduzido à delegacia, ele permaneceu preso pelos crimes cometidos.