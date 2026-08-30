Adolescente é roubado e agredido por grupo no Dolores

Na noite de quinta-feira, 21 de agosto, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de roubo no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. Um adolescente relatou ter sido abordado por cinco indivíduos enquanto seguia de bicicleta para casa.

Ele foi agredido com socos e chutes e arremessado contra um portão, sofrendo um hematoma na cabeça. Um dos autores subtraiu sua bicicleta azul e fugiu. A vítima foi encaminhada ao pronto atendimento para avaliação médica, e a ocorrência foi apresentada ao plantão da Polícia Civil de São João da Boa Vista para as providências cabíveis.