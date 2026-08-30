Força Tática prende rapaz com cocaína após fuga

A Força Tática da Polícia Militar, prendeu na noite de 21 de agosto, um homem por tráfico de drogas durante patrulhamento pela Rodovia Dom Tomaz Vaquero, em Vargem Grande do Sul.

Conforme o informado pela PM, a equipe visualizou uma motocicleta com dois ocupantes, que tentaram fugir ao perceber a aproximação policial. Durante o acompanhamento, os indivíduos acessaram uma estrada de terra e uma área de pastagem, onde o condutor perdeu o controle da motocicleta. Ambos sofreram escoriações em razão da queda.

Durante a abordagem e busca pessoal, foram localizadas com um homem maior de 18 anos porções de cocaína e dinheiro. Com o adolescente que o acompanhava foram encontrados dinheiro e um aparelho celular. Aos policiais, ambos declararam que a droga seria destinada à comercialização.

Após atendimento médico, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia. A autoridade policial ratificou a prisão do adulto, que permaneceu preso à disposição da Justiça. O adolescente foi liberado.

Ao todo, a ocorrência resultou na apreensão de 59 gramas de cocaína, um aparelho celular, R$ 477,00 em espécie e uma motocicleta.