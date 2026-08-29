Vítima de agressão leva à captura de procurado no Pq. Industrial

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica no Parque Industrial, em Vargem Grande do Sul, que resultou também na captura de um homem procurado pela Justiça, no dia 22. A vítima relatou ter sido agredida durante uma discussão motivada por questões financeiras, e ambas as partes apresentavam ferimentos.

Durante a consulta aos sistemas policiais, foi constatada a existência de mandado de prisão civil em desfavor do agressor, expedido pela Comarca de Sacramento, em Minas Gerais. Após atendimento médico e exame de corpo de delito, as partes foram conduzidas ao plantão policial, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.