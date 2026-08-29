Agride companheira e é pego com crack no Jd. Primavera

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica e porte de drogas na manhã da quinta-feira, 27 de agosto, na Rua Ângelo Longuini, no Jardim Primavera, em Vargem Grande do Sul. A equipe foi acionada via Copom e, no local, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro.

Durante o atendimento, os policiais avistaram o autor entregando um objeto a dois indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura, fugiram em sentido ignorado. O autor foi abordado e submetido a busca pessoal, sendo encontrada uma pedra de crack e R$ 40,00 em dinheiro. Na pochete que estava em posse da vítima, foi localizado um pote metálico contendo mais duas pedras da mesma substância. Em varredura no entorno da residência do casal, um barraco de madeira, os policiais encontraram um pote plástico com mais três pedras de crack, totalizando seis pedras apreendidas.

As partes e os materiais foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior elaborou o boletim de ocorrência por porte de entorpecentes. Ao término dos procedimentos, as partes foram liberadas.