Palestra sobre violência doméstica aconteceu na Casa de Leis

A Câmara Municipal foi palco da palestra que teve como tema “Agosto Lilás: Conhecer para proteger. A violência doméstica vai muito além das agressões físicas”. A palestra aconteceu nesta quinta-feira, dia 27, às 17h30 e teve como palestrantes Vanessa Braz, da Guarda Civil Municipal e a advogada Marcela Zamora.

Os trabalhos foram coordenados pela vereadora Vanessa Salmaço Martins, que é presidente da Procuradoria da Mulher do Município que falou da importância do tema, uma vez que agosto é o mês dedicado à conscientização, prevenção e enfrentamento de violência contra a mulher.

A mesa principal foi composta pelas vereadoras Vanessa e Giovana Carvalho, vice presidente da Procuradoria da Mulher, pela presidente do SEMEC, Fabíola Moschella e pelas palestrantes Marcela Zamora e Vanessa Braz. Estavam presentes alguns vereadores e também pessoas que se interessaram pelo assunto. Todas as conversas e participações foram filmadas e transmitidas pela Câmara Municipal, podendo ser acessada pelo YouTube.

A palestra foi transformada em uma roda de conversa, com a participação dos presentes e a GCM Vanessa dizendo que desde que há cinco anos está na Guarda, os chamados para violência doméstica só têm aumentado. Vanessa falou da agressão a que são acometidas as mulheres que procuram a GCM, submetidas a agressões físicas, humilhações, que começa com violência moral e psicológica e chega à física, vivendo em um lar totalmente desestruturado.

A advogada Marcela Zamora discorreu sobre a Lei Maria da Penha que está fazendo 20 anos, mas que segundo a advogada, ainda é muito desconhecida pela população, que precisa ser melhor orientada, principalmente as mulheres. Também teceu comentários sobre as recentes mudanças da Lei Maria da Penha, que deixou de ser somente no âmbito doméstico e passou a atender todas as mulheres que sofrem perseguições. Seguiu-se então uma dinâmica sobre o assunto, com os presentes fazendo várias perguntas, que foram respondidas pelas palestrantes.