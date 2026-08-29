Homem descarta crack e foge da PM em Grama

Na tarde de terça-feira, 25 de agosto, a Polícia Militar apreendeu quatro pedras de crack durante patrulhamento pela Rua Barão do Rio Branco, em São Sebastião da Grama. Ao perceber a aproximação da equipe, um indivíduo descartou um invólucro contendo as pedras, embaladas individualmente e totalizando cerca de 2 gramas. A ocorrência foi apresentada na delegacia, onde foi registrada por porte de drogas. Após os procedimentos, o abordado foi liberado.
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