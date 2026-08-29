Dois são presos por tráfico de crack na Fepasa em Casa Branca

A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas durante patrulhamento no Pátio da Fepasa, no bairro Nazaré, em Casa Branca, na noite de terça-feira, dia 25. Ao perceberem a aproximação da equipe, ambos tentaram fugir. Um foi abordado em via pública e o outro foi localizado após entrar em um imóvel em construção.

Durante a fuga, um deles descartou porções de droga. Foram apreendidas 18 porções de crack totalizando cerca de 7 gramas e R$ 137,20 em dinheiro. Após atendimento médico, os dois foram conduzidos à delegacia, onde as prisões em flagrante foram ratificadas. Ambos permanecem presos à disposição da Justiça.