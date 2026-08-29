5ª edição do Cultura na Quebrada acontece neste domingo

A quadra de esportes da Cohab 4 de Vargem Grande do Sul recebe, neste domingo, a quinta edição do Cultura na Quebrada, evento que celebra a cultura Hip Hop e promove arte, inclusão, convivência e oportunidades para a comunidade.

De acordo com Diego DR, um dos organizadores do evento, a história do Cultura na Quebrada começou justamente neste local. “Em 2013, na primeira edição, foi possível perceber a importância de levar a cultura para dentro da comunidade e, principalmente, de criar oportunidades para as crianças. Agora, na quinta edição, essa experiência ganha um novo significado, pois o foco principal será o público infantil”, afirmou.

De acordo com ele, a proposta é utilizar os quatro elementos da cultura Hip Hop como instrumentos de aprendizado e transformação. Durante o evento serão realizadas oficinas de grafite, Hip Hop e breaking, com o objetivo de apresentar essa cultura às crianças e plantar nelas a semente do Hip Hop, despertando o interesse pela arte, pela dança, pela música e pela expressão cultural.

Assim como na edição anterior, o Cultura na Quebrada 5 continuará valorizando os elementos do Hip Hop, como graffiti, breaking, DJ e MC, além da tradicional batalha de rima. “A grande novidade desta edição está justamente na forma de trabalhar esses elementos, aproximando-os ainda mais das crianças por meio das oficinas”, reforçou Diego.

Outro destaque será a realização de uma grande intervenção de grafite, em um espaço autorizado para a prática da arte urbana, reunindo grafiteiros de diferentes cidades e regiões. Conforme o informado, a ação busca valorizar os artistas locais e regionais, além de transformar o espaço por meio da arte e mostrar que o graffiti também é uma ferramenta de expressão, identidade e transformação social.

“Mais do que realizar um evento de um único dia, a organização pretende deixar um legado na comunidade. A ideia é que, a partir desta edição, sejam desenvolvidas oficinas semanais de breaking na própria Cohab 4, criando um espaço permanente para que crianças e jovens possam aprender, praticar e desenvolver seus talentos”, destacou.

“O Cultura na Quebrada 5 chega com a mesma essência das edições anteriores, mas com um olhar especial para o futuro: investir nas crianças, fortalecer a cultura e criar oportunidades dentro da própria comunidade. Acreditamos que quando levamos arte, cultura e conhecimento para perto das crianças, estamos plantando sementes que podem transformar não apenas suas histórias, mas também toda a comunidade”, finalizou Diego.

Programação das oficinas

O Cultura na Quebrada 5 terá oficina de graffiti às 10h com o grafiteiro Rizu, de Bauru. Em seguida, às 11h, será realizada a oficina de Hip Hop, com Major, também de Bauru. No início da tarde, às 13h30, será a oficina Breaking, com Euler, de Casa Branca.