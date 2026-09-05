24ª edição da Festa das Nações continua até domingo, dia 6

A 24ª Festa das Nações de Vargem Grande do Sul teve início na última quinta, dia 3 de setembro e segue até este domingo, dia 6, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. A primeira noite do evento reuniu um bom público que prestigiou apresentações de dança e música no palco e também apoiou as entidades assistenciais de Vargem que são responsáveis pelas tendas de comidas típicas montadas na praça de alimentação da festa.

No palco da quinta-feira, após o Hino Nacional e o de Vargem Grande do Sul, as crianças e jovens das escolas da cidade, além dos cantores e bailarinos do Grupo da Cultura, fizeram apresentações emocionantes, com destaque para o encerramento, com uma coletânea de músicas da banda Roupa Nova. O grupo também apresentou a música This Is Me, Sara Perche Te Amo, Il Mondo, Era Noite de Lua Cheia, Mudança de Hábito e Per Amore. Entre as apresentações de dança, o grupo levou ao palco as coreografias Bodas de Sangue, Ciganas e Bridgerton.

Ainda no primeiro dia, o Colégio Vitória trouxe uma coreografia representando a Itália, Emeb Pe. Donizetti, o México; a Emeb Mário Beni representou a Irlanda; a Flávio Iared trouxe a África para o palco; o grupo Chalk School representou o Caribe; a Escola José Gilberto apresentou o Egito, a Argentina pelo Colégio D. Pedro II e o Benjamin Bastos apresentou uma coreografia representando a China.

Acompanhe pela Gazeta

As apresentações seguem durante este final de semana, com destaque para o domingo, dia 6, quando o palco receberá as escolas, organizações, academias e o Grupo da Cultura em exibições durante a tarde e à noite.

Acesse nossas redes sociais pelo @gazetavg e veja fotos e vídeos das apresentações.

Fotos: Reportagem Gazeta

Gastronomia e solidariedade

Nas barracas de comidas e no bar, os voluntários das entidades assistenciais trabalharam duro e com muita animação para atender ao público. Representando a Argentina, a Apae serve espetinho, bife de chourizo, pão de alho e queijo coalho. A barraca da Holanda, sob responsabilidade do Grupo Demolay, oferece batatas assadas e torta holandesa. Já o espaço dedicado à África, gerido pela Associação Lucas Tapi, conta com galinhada, torresmo de rolo e mandioca frita.

Na barraca da França, a Associação Dom Bosco traz bolos recheados, torta de morango, pão de mel e bombons. O Brasil conta com duas representações: na barraca Brasil I, a Maçonaria Pérola da Mantiqueira serve kibe, esfiha, paella caipira e batata frita no cone; enquanto na barraca Brasil II, a Maçonaria Renascença II prepara lanches de pernil e de linguiça.

A culinária dos EUA fica por conta da Associação Bushidô, oferecendo hambúrguer com batata frita. Unindo as tradições do México e Japão, os Escoteiros Curumins da Mantiqueira apresentam um cardápio variado com sushi, yakissoba, caipiosaquê, tequila e mojitos. A barraca de Portugal, coordenada pelo Rotary, serve bolinho de bacalhau, churrasco grego, arroz doce e pastel de Belém.

A Itália também possui duas barracas no evento: a Itália I, representada pela Associação Setembro, oferece focaccia, nhoque e pizza; já a Itália II, organizada pela Mão Amiga, disponibiliza polenta no molho à bolonhesa e macarrão. Representando a Suíça, a entidade Obreiros do Bem serve crepes de chocolate, pizza, frango e queijo, sorvete na chapa, fondue de chocolate e torta de queijo.

O bar oficial é administrado pelo Hospital de Caridade, responsável pelas bebidas em geral. Completando as opções, a Barraca do Pastel, gerida pela Paróquia Sant’Ana, oferece pastéis, maçã do amor e chocolates.