Time cadete masculino jogou pela Liga Paulista de Handebol

A equipe cadete masculina de Handebol do Departamento de Esportes e Lazer esteve no último sábado, dia 29 de agosto, em Franco da Rocha para a disputa de duas partidas pela Liga de Handebol do Interior.

No primeiro jogo, o time enfrentou os donos da casa. “Uma equipe de nível técnico semelhante a equipe vargengrandense, mas não conseguiu jogar bem defensivamente e conseguiu apenas um empate em 27 a 27”, contou o treinador Juliano Garcia.

Na segunda partida do dia, Vargem enfrentou a equipe de Campo Limpo Paulista. “Uma equipe de melhor qualidade e nesse jogo novamente a defesa não funcionou bem. O ataque também foi pressionado o tempo todo não conseguindo um bom resultado, saindo com a derrota por 31 a 16”, explicou Juliano.

Com esses resultados a equipe agora busca sua classificação para a série bronze e já tem um compromisso com concorrente direto neste domingo, dia 6 de setembro, quando enfrenta o Cosmopolitano FC, na cidade de Americana.