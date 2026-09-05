Equipe mirim masculina de handebol teve rodada difícil

No último domingo, dia 30 de agosto, a equipe mirim masculina de Handebol do Departamento de Esportes e Lazer esteve em Jundiaí para a terceira etapa da Liga do Interior.

Com muitos desfalques a equipe começou o período da manhã bem, sofrendo uma derrota apertada, mas vencendo dois jogos em sequência. Após a pausa para o almoço, a equipe sofreu três derrotas, sempre jogando bem o primeiro tempo, mas não conseguindo atuar bem no segundo tempo, muito disso por conta do calor e cansaço da sequência de jogos, conforme observou o treinador Juliano Garcia.

“Com essa etapa ruim, a equipe que já liderou seu grupo, caiu para a quarta colocação, ainda com chances de se classificar para a série ouro”, destacou. A próxima etapa acontece em Botucatu em setembro e a equipe vai em busca da classificação para as finais.