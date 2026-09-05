Cyberdragons é campeã e se classifica para o mundial em Porto Rico

A Cyberdragons, equipe de robótica do Colégio Vitória, de Vargem Grande do Sul, esteve presente na cidade de Joinville, em Santa Catarina, para participar da etapa nacional da World Robot Olympiad (WRO), competição internacional de robótica realizada em mais de 100 países.

A Cyberdragons competiu na modalidade RoboMission, que teve como tema “Robôs que Encontram a Cultura”. Para o desafio, a equipe desenvolveu um robô capaz de realizar diferentes missões em uma arena de competição.

Uma regra surpresa foi revelada no dia da competição, fazendo com que todas as equipes precisassem adaptar as estratégias previamente desenvolvidas durante os meses de preparação.

O professor Matheus Giglio, coordenador da equipe, destacou que para a Cyberdragons, a evolução foi crescente ao longo dos quatro rounds disputados. A equipe iniciou a competição com 109 pontos e alcançou 151 pontos na última rodada, resultado que garantiu o 1º lugar nacional.

Com a conquista, a Cyberdragons tornou-se a única equipe, entre as 41 participantes da categoria, a representar o Brasil na etapa mundial, que acontecerá em dezembro deste ano, na cidade de San Juan, Porto Rico.

A equipe foi representada pelos competidores Guilherme Santos (Gui), 13 anos, Enzo Mendonça (Enzinho), 11 anos, Mateus Silva (Mateusinho), 14 anos, contando também com o grande apoio dos demais integrantes Lucas Fiorete, 14 anos, Rafael Vidal (Rafinha), 14 anos, Rafael Ramazoti, 14 anos e Victor Cazarotto, 14 anos. “Eles merecem uma menção honrosa pela importante participação no desenvolvimento das estratégias junto à equipe”, destacou o professor.

“Essa conquista demonstra que a união, a dedicação e o trabalho em equipe são alguns dos principais valores que fazem a Cyberdragons continuar evoluindo, conquistando vitórias e marcando a história na vida de cada um de seus competidores”, afirmou o coordenador do grupo.