Coluna Momento Pet – Poti

A coluna Momento Pet desta semana apresenta Poti, uma cachorra da raça Boxer que faz parte da família de Carlos Henrique Zocolan desde 2 de junho de 2015. Adquirida pela internet, Poti chegou ainda filhote e logo conquistou um espaço especial na família.
“Uma das lembranças mais marcantes foi quando precisei ir até Campinas buscar ela. E na volta, a cachorrinha viajou dentro de uma caixinha de ônibus até São João e, de lá, seguiu de mototáxi até Vargem”, lembrou.
Ao jornal Gazeta, Carlos contou que Poti recebe cuidados com passeios diários, boa alimentação, banhos frequentes e vacinação. Além dos cuidados necessários, ela também recebe muito carinho, que acompanha a convivência da família ao longo dos anos.
Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!
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