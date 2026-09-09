Festa do Caminhoneiro é no domingo, dia 13

No próximo sábado dia 12 de setembro às 20h00 será realizada o show de prêmios, e no domingo, dia 13, a 25ª Festa do Caminhoneiro da Paróquia São Joaquim.

Após a celebração da missa às 9h, deverá ocorrer a tradicional carreata com os caminhões e demais veículos e a benção para os motoristas. Em seguida haverá um especial almoço no salão da Igreja.