Festa do Lino Escola será no dia 13, em louvor a São José

A Comunidade Lino Escola, em Vargem Grande do Sul, realiza no domingo próximo, 13 de setembro, a tradicional festa em louvor a São José, com programação religiosa, almoço, leilões e música ao vivo. A comunidade fica às margens da estrada que liga Vargem ao distrito de São Roque da Fartura.

As atividades começam às 9h, do dia 13 de setembro, com missa solene na Matriz. Às 10h30 será realizada a cavalgada e, às 11h30, a Santa Missa Campal. Ao meio-dia, haverá almoço com churrasco e leilão de gado. A programação continua às 14h30, com quermesse, leilão de prendas e música ao vivo. Durante o evento também haverá barracas de comidas típicas. A entrada é gratuita.