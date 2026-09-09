Iluminação da pista de skate do Jd. Ferri deve ser realizada em breve

A melhoria da pista de skate localizada no Jd. Ferri está entre as demandas que integram o acompanhamento do município, informou a atual gestão às perguntas formuladas pela Gazeta de Vargem Grande sobre a necessidade de reformas no local. Disse que conforme a viabilidade financeira e o planejamento das próximas etapas de trabalho, a prefeitura pretende avançar com melhorias no espaço. Entre as intervenções previstas está a melhoria da iluminação do local, que deverá ser realizada em breve, atendendo a uma das necessidades já identificadas pela atual administração.

Os moradores do Jd. Ferri reclamaram ao jornal sobre o estado de abandono da pista de skate localizada no bairro e a Gazeta enviou várias perguntas ao Executivo sobre a questão. Dentre elas, quando estaria previsto a recuperação da pista e a iluminação.

A prefeitura respondeu que tem conhecimento das demandas relacionadas à pista de skate localizada no Jardim Ferri e que o espaço é acompanhado pelo Departamento de Obras, que também recebe e avalia as demandas de manutenção e melhorias nos espaços públicos do município.

Quanto a uma eventual recuperação mais ampla da pista, respondeu que o município avalia as intervenções de acordo com as condições técnicas e financeiras disponíveis e que por esse motivo, neste momento, ainda não há um projeto definitivo, cronograma ou valor estimado para uma reforma completa do espaço.

“A Prefeitura reforça que as demandas dos bairros são acompanhadas de forma contínua e que as intervenções são realizadas de acordo com as prioridades estabelecidas, a disponibilidade orçamentária e a capacidade financeira do município”, afirmou a administração municipal.

O jornal também perguntou sobre o espaço aberto utilizado para a prática de futebol na área ao lado da pista de skate, pois os moradores estão temerosos que possa acontecer algum acidente envolvendo crianças, uma vez que o local não tem proteção e a bola escapa para a rua e as crianças vão apanhá-la, correndo sério risco de serem atropeladas.

Indagado se a prefeitura tem algum projeto para colocar uma tela de proteção no local, respondeu os responsáveis que esta área institucional está sob os cuidados de um voluntário no programa “adote um bem público” e que este espaço recebeu algumas melhorias recentemente por parte da voluntária. “No local não é possível um ajuste nesse sentido porque não se trata de uma quadra ou campo oficial com estrutura específica para este tipo de proteção”, informou a administração.

A prefeitura reforçou aos responsáveis pelas crianças que utilizam o local, a importância da orientação no uso deste espaço, especialmente quando é preciso sair daquela área para buscar a bola, assim como outros tipos de brincadeiras que possam acontecer na via pública, correndo alguns riscos devido ao trânsito de veículos.