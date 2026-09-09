Despojos dos pais do Pe. Donizetti não ficarão no memorial

As obras que estão sendo feitas nas laterais da Igreja Matriz de N. Sra. Aparecida projetadas inicialmente para receberem os restos mortais de Francisca Cândida Tavares de Lima e Tristão Tavares de Lima, pais do Beato Padre Donizetti Tavares de Lima e que ficariam alojados em um memorial, não serão mais utilizadas para esta finalidade, segundo Nota Oficial enviada pelo bispo diocesano Dom Eugênio Barbosa Martins ao jornal Gazeta de Vargem Grande nesta sexta-feira, dia 4 de setembro.

Explica a nota que o pároco da Paróquia de N. Sra. Aparecida de Vargem Grande do Sul, pertencente a Diocese de São João da Boa Vista, solicitou ao bispo diocesano após exumação dos restos mortais dos pais de Pe. Donizetti, autorização da Cúria para o translado dos despojos para o interior da Igreja de N. Sra. Aparecida.

Informa que inicialmente foi apresentado à Cúria um esboço de projeto para a construção de um memorial anexo à Igreja Matriz, onde os restos mortais seriam conservados. Prossegue dizendo a nota que a fim de preservar a estética do Templo, idealizou-se a construção de uma capela anexa, garantindo harmonia arquitetônica e estrutural do conjunto.

“Contudo, após análise canônica fundamentada no Código de Direito Canônico, no Diretório Administrativo da Diocese e nas normas do Dicastério para as Causas dos Santos junto à Santa Sé, e considerando os pareceres da Chancelaria do Bispado, da representação jurídica diocesana e do Postulador da Causa do Beato em Roma, definiu-se que os restos mortais não poderiam ser mantidos no espaço litúrgico, ou anexos a ele. A decisão fundamentou-se no fato de que os genitores não gozam das mesmas prerrogativas dos Beatos e Santos da Igreja Católica”, afirma a nota que também é assinada pelo pe. Diego Santos de Oliveira, chanceler do Bispado.

Fotos: Reportagem/Arquivo Gazeta

Restos mortais ficarão na capela do Cemitério da Saudade

Na nota expedida, o bispo Dom Eugênio afirma que o ato visa proteger o processo de canonização de Pe. Donizetti em andamento na Santa Sé e evitar equívocos por parte dos fiéis, e que, portanto, determinou-se que os restos mortais fossem transladados e conservados, ad perpetuam memoriam, na Capela central do Cemitério Municipal de Vargem Grande do Sul, situada no território da referida Paróquia de N. Sra. Aparecida.

Sobre as reformas que estão em andamento na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, informa que as mesmas não guardam relação com a Causa do Beato Donizetti. “Tampouco com a transferência dos restos mortais de seus pais. O projeto aprovado pela Cúria Diocesana, originado da proposta inicial de um Memorial, foi readequado para a continuidade das obras de melhoria no templo”, finaliza a nota. Atualmente, os corpos dos pais de pe. Donizetti após a exumação, estão sepultados na Capela do Sagrado Coração de Jesus e Maria, no Cemitério da Saudade.

Histórico

Pe. Donizetti veio para Vargem Grande do Sul em abril de 1909, permanecendo no município por 17 anos. A nomeação consta em mandato episcopal datado de 3 de abril de 1909. Padre Donizetti foi empossado no dia 18 de abril daquele ano, conforme o livro “Paróquia Sant’Ana – 120 anos de Amor e Fé”, de Denise Ap. Canal Merlin. Em 1926 ele é transferido para Tambaú e em seu lugar, assume Padre Manoel Antônio Pinto Villela.

A transladação dos restos mortais de seus pais do Cemitério da Saudade para o novo memorial estava prevista para ser celebrada com Missa Solene no dia 25 de abril de 2026, às 18h, na Matriz Nossa Senhora Aparecida, mas acabou não acontecendo, segundo explicações, uma vez que a obra demorou para ser iniciada. Conforme matéria publicada pela Gazeta de Vargem Grande em junho deste ano, aguardava-se a conclusão do memorial para receber os restos mortais dos pais do Beato Donizetti.

Conforme a matéria, no início de janeiro deste ano, o primeiro passo para a construção do memorial foi dado por ocasião da exumação dos restos mortais de Francisca Cândida e Tristão Tavares de Lima no final do ano passado, que estavam sepultados no Cemitério da Saudade em Vargem Grande do Sul.

Na ocasião, foi dito que o ato representava um dos acontecimentos religiosos e históricos mais significativos recentes de Vargem Grande do Sul. Realizado pela Diocese de São João da Boa Vista, a exumação ocorreu 104 anos após o falecimento do casal, que morreu em 1921.

Continua a matéria afirmando que a iniciativa foi marcada por profundo respeito, espiritualidade e valor simbólico, reforçando a ligação da família do Beato com o município. O objetivo principal era a transladação dos restos mortais para o memorial que seria construído junto à Igreja Nossa Senhora Aparecida, local de grande importância histórica e religiosa, por ter sido a única igreja construída pelo próprio Padre Donizetti, dedicada à Virgem Maria.

A condução do processo ficou sob a responsabilidade do bispo diocesano Dom Eugênio Barbosa Martins, com apoio da Prefeitura Municipal, que deu sequência aos trâmites legais, além da autorização formal de familiares ainda vivos, mais próximos do sacerdote, que inclusive participaram do ato. O trabalho contou também com a participação direta do pároco Padre Paulo Sérgio de Souza, do vigário Padre Agnaldo José dos Santos e do devoto José Luiz Morandin, um dos articuladores da iniciativa junto à Diocese.

Para o município de Vargem Grande do Sul, diz a matéria, o espaço seria mais um ponto de peregrinação, contribuindo para a preservação da memória da família que deu origem a um dos maiores nomes da fé católica brasileira, o Pe. Donizetti, permitindo que fiéis e devotos realizassem visitas, orações e momentos de reflexão.

Em conversa com o padre Agnaldo José dos Santos que auxilia na paróquia de N. Sra. Aparecida, o mesmo explicou que as reformas agora terão como objetivo acolher melhor os fiéis que frequentam a igreja, que terá sua capacidade aumentada com a nova capela do Santíssimo que está sendo construída e onde ficará o Sacrário, com acessibilidade às pessoas com dificuldades e deficiência.

A outra área que também será erguida do outro lado da igreja a partir do ano que vem, tem como intenção também aumentar o espaço da igreja, dotando de banheiros e bebedouros, além dos bancos para que mais pessoas possam participar das celebrações. “A paróquia será acolhedora para todos”, afirmou.

Quanto aos restos mortais dos pais de Pe. Donizetti, o vigário afirmou que de fato a primeira ideia era colocá-los no memorial, mas que devido às novas interpretações do Código Canônico e o processo de canonização de Pe. Donizetti em andamento, seus pais ficarão na Capela Sagrado Coração de Jesus existente no Cemitério da Saudade, que receberá benfeitorias e em breve estará aberta à visitação pública.