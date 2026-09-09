Região terá vários candidatos a deputado

A região de São João da Boa Vista composta por 14 municípios e mais de 400 mil habitantes, da qual Vargem Grande do Sul faz parte, terá nestas eleições que acontecerão no dia 4 de outubro, vários candidatos a deputado federal e estadual, segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande.

A região já teve fortes representantes no passado junto à Assembleia Legislativa em São Paulo, como os deputados estaduais Nelsinho Nicolau e Sidney Beraldo de São João da Boa Vista e Sílvio Torres de São José do Rio Pardo como deputado federal no Congresso Nacional.

Foi uma época de ouro na política regional, que começou com o fortalecimento do partido MDB, que se consolidou logo depois da ditadura militar de 64, depois evoluiu para o PSDB.

Nelsinho Nicolau foi deputado estadual em 1983 e em 1987, depois chegou a ocupar o cargo de secretário de Agricultura no governo de Franco Montoro. Silvinho a partir de 1995, foi eleito seis vezes deputado federal pelo PSDB até 2019. Beraldo foi quatro vezes deputado estadual pelo mesmo partido, iniciando sua carreira como deputado em 1994 e cumprindo o último mandato em 2006.

Ambos ocuparam postos importantes depois junto ao governo do Estado, sendo Beraldo chefe da Casa Civil e Silvinho secretário da Habitação do governo estadual, o que permitiu realizar importantes projetos nos municípios da região e também em Vargem Grande do Sul.

Candidatos às eleições 2026

Neste ano, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande apurou que a cidade de Mococa é a que terá o maior número de candidatos a deputado. A deputado estadual, a cidade terá os candidatos Thiago José Colpani (PL) e Paulo Elias Vicente pelo MDB. Já para candidato a deputado federal, disputarão o cargo Martinho Colpani (PL), Elias de Mococa (DC) e Renata Moço (Cidadania).

Em São João da Boa Vista, são candidatos a deputado federal Dr. Carlos Gomes (PL), Francisco Arten (Republicanos) e a candidata a deputada estadual Aline Luchetta (REDE). De Águas da Prata, são candidatos à reeleição pelo PT, os candidatos Luiz Fernando Teixeira a estadual e Paulo Teixeira a federal. São José do Rio Pardo lançou o candidato Afonso Silva a deputado estadual pelo partido Missão. Em Vargem Grande do Sul saem como candidatas a deputada federal Danutta Rosseto pelo Republicanos e a professora Lucila Garcia pelo PSD.

Quais os candidatos que os políticos de Vargem apoiam

As eleições de outubro se aproximam e os eleitores voltarão às urnas para escolher seus representantes. Uma recente matéria da Gazeta de Vargem Grande revelou um dado preocupante: a maioria dos entrevistados não se lembrava em quem havia votado para deputado federal e estadual na eleição anterior.

Nos últimos anos, as emendas parlamentares ganharam grande espaço na divulgação dos mandatos. Deputados são frequentemente lembrados pelos recursos destinados aos municípios, hospitais, entidades e obras.

As emendas são importantes, mas não podem resumir o trabalho de um parlamentar. Deputados são eleitos para representar a população, participar da elaboração e votação de leis e fiscalizar o Poder Executivo.

Também cabe às lideranças políticas locais, como prefeito, vice-prefeito, vereadores e outras pessoas que apoiam candidatos, apresentar à população as razões de seus apoios. Quando uma liderança pede votos para determinado candidato, o eleitor tem o direito de conhecer sua trajetória e sua atuação.

O risco é transformar a eleição em uma disputa para saber qual deputado “trouxe” mais recursos para a cidade. Com isso, podem ficar em segundo plano os projetos apresentados, as votações e o trabalho desenvolvido durante o mandato do deputado.

Também chama a atenção o comportamento dos políticos locais que, embora eleitos e filiados a determinados partidos, aparecem trabalhando pela eleição de candidatos de outras legendas. A prática é permitida pela legislação eleitoral, mas levanta uma questão política que merece ser discutida: a questão da fidelidade partidária e o fortalecimento dos partidos, que são os esteios da democracia.

Fotos: Reprodução Internet

Corrida a procura do voto

Pelo que apurou a Gazeta de Vargem Grande, são cerca de 1.400 candidatos a deputado estadual por São Paulo disputando 94 vagas e aproximadamente 1.100 candidatos a deputado federal disputando 70 vagas na Câmara Federal.

Muitos dos candidatos deverão buscar votos em Vargem Grande do Sul e contam principalmente com as lideranças locais para obtê-los. O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) tem divulgado nas suas redes sociais que apoia o candidato a deputado estadual Barros Munhoz (PSD) e para deputado federal, o candidato Baleia Rossi (MDB). O vice-prefeito Guilherme Nicolau (MDB) está apoiando Baleia Rossi para federal e Jorge Caruso para estadual, ambos do MDB.

O presidente da Câmara Maicon Canato (Republicanos) não divulgou ainda nas redes sociais quem vai apoiar, mas ele tem demonstrado bom relacionamento com o deputado federal Celso Russomano (Republicanos) candidato à reeleição. O vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) vai apoiar a candidata Erundina para deputada estadual, sua madrinha política como ele faz questão de dizer. Erundina, atual deputada federal pelo PSOL, foi uma das parlamentares que mais verbas conseguiu para Vargem Grande do Sul, sempre atendendo as reivindicações de Paulinho. O vereador tem também bom contato político com Simão Pedro, candidato a deputado estadual pelo PT e com Jilmar Tatto, candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores.

O vereador Gustavo Bueno (PL), tem divulgado nas suas redes sociais o apoio aos candidatos Miguel Lombardi, federal e Dani Alonso, estadual, ambos do PL. O vereador Serginho da Farmácia (Cidadania) faz campanha para Barros Munhoz a deputado estadual e para federal está apoiando Paulo Barbosa (PSD).

O ex-prefeito José Carlos Rossi (PSD) nas suas redes sociais apoia a candidatura de Guti (PSD), deputado federal e Raul Vicentini (PSDB) a deputado estadual. Também o ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), está fazendo campanha para a candidatura de Vinholi do Republicanos e Barros Munhoz (PSD) a estadual. A vereadora Vanessa Martins (PL), divulga nas suas redes sociais o apoio à candidatura de Miguel Lombardi a deputado federal e Valéria Bolsonaro a deputada estadual, ambos do PL.

Além dos deputados que recebem apoio das lideranças políticas vargengrandenses e geralmente são os que trazem verbas para o município, há ainda candidatos que recebem muitos votos, como os ligados a alguma igreja evangélica da cidade e os que são muito conhecidos, como o clássico caso do deputado Tiririca. Há ainda os que são ideologicamente identificados pelos eleitores, como foi o caso do deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL, que na última eleição teve 632 votos em Vargem.