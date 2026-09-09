Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Rosa Maria Pereira de Melo, conhecida por Rosinha Costureira, aos 67 anos de idade, no dia 28 de agosto. Residia no Jardim São Luís; deixou o irmão Osvaldo e sobrinho. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Dirce Rodrigues da Costa, aos 79 anos de idade, no dia 30 de agosto. Deixou os irmãos Waldemar, Olinda e Sebastiana; netos; bisnetos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Dionézia Barbosa Alves, conhecida por Lola, aos 89 anos de idade, no dia 29 de agosto. Era viúva de José Cândido Alves; deixou os filhos Eloísa, Clóvis, Cláudio e Milton; noras; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Maria Zely Dias, aos 71 anos de idade, no dia 31 de agosto. Residia na Vila Polar; deixou o marido Donizete Najaro; as filhas Elizabete e Ester; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério da Saudade.
Faleceu João Batista Prates, aos 66 anos de idade, no dia 2 de setembro. Deixou os filhos Regiane, João Lucas, Tatiane, Daiane, Ketelin, Raiane, Ticiane, Lucas, João e Mariana; noras; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Antônia Chiavegati, conhecida por Tonha, aos 73 anos de idade, no dia 4 de setembro. Residia no Jardim Fortaleza; era viúva de José Zalino Rosa; deixou os filhos Andréia, Ana Paula, Maria Antônia e Leandro; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.
Fotos: Arquivo Pessoal
Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.
Falecimentos em São Sebastião da Grama
Faleceu João Vicente da Silva, aos 74 anos de idade, no dia 18 de agosto. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Faleceu Paulo Donizete Lopes, aos 61 anos de idade, no dia 21 de agosto. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Faleceu Darci Donizeti Leal, aos 68 anos de idade, no dia 22 de agosto. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Faleceu Ester Ranzani Bállico, conhecida por Dona Nega do Ginásio, aos 78 anos de idade, no dia 24 de agosto. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Faleceu Luís Ferreira da Silva, conhecido por Baiano, aos 61 anos de idade, no dia 29 de agosto. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Municipal de São Sebastião de Grama.
Faleceu Delcídio Alves, aos 89 anos de idade, no dia 31 de agosto. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Fotos: Arquivo Pessoal