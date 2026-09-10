Defesa Civil alerta para tempestades

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio da Defesa Civil, publicou um comunicado orientando a população a permanecer em alerta diante da previsão de fortes chuvas, ventos e tempestades, com maior possibilidade de ocorrência nesta sexta-feira, dia 11 de setembro.

O alerta foi reforçado durante uma reunião realizada nesta quinta-feira, dia 10, pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, com a participação do governador e de equipes das Defesas Civis de todo o Estado. A equipe de Vargem Grande do Sul participou do encontro, que teve como objetivo alinhar informações, orientações e ações preventivas diante das condições climáticas previstas.

Durante tempestades, a recomendação é permanecer em locais seguros e evitar sair de casa, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos. A população não deve atravessar ruas, pontes ou trechos com água corrente ou alagados, seja a pé ou de veículo, devido aos riscos provocados pela força da água.

Também é orientado manter distância de árvores, postes, estruturas metálicas e outros locais que possam apresentar risco de queda. Durante a ocorrência de raios, deve-se evitar permanecer em áreas abertas ou próximas a estruturas altas. Objetos em quintais, varandas e áreas externas devem ser retirados ou protegidos para evitar que sejam carregados pelos ventos.

Em caso de ventos fortes, a orientação é permanecer em local protegido, longe de janelas e portas de vidro. Motoristas devem reduzir a velocidade, redobrar a atenção e evitar trafegar por trechos alagados.

Segundo a Prefeitura, a Defesa Civil de Vargem Grande do Sul está preparada para atuar em situações de emergência relacionadas às chuvas e demais ocorrências provocadas pelas condições climáticas. A equipe conta com novos equipamentos, veículos e estrutura para atender diferentes tipos de ocorrências.

A população deve acompanhar os comunicados oficiais e, diante de qualquer situação de risco, entrar em contato pelo telefone 199, canal de atendimento da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul.