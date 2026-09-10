Procissão dos Cavaleiros em Caconde

A tradicional festa realizada em 08 de setembro, data que marca liturgicamente a natividade de Nossa Senhora, na Cidade de Caconde, em louvor a Nossa Senhora e São Roque, iniciou em 1897.

Surgiu a partir da devoção dos produtores rurais e tropeiros que colonizaram a região, fato que levou a criação da Procissão dos Cavaleiros.

Em 08 de setembro de 1908, com a inauguração e benção da Capela de Nossa Senhora da Conceição Aparecida pelo Cientista e Pároco Roberto Landell de Moura, reconhecido internacionalmente como um dos criadores do rádio, houve oficialmente o início da tradição da Procissão dos Cavaleiros.

Os participantes retiram a imagem da Santa, na Basílica Santuário, localizada na Praça da Matriz, colocam-na em charrete que segue em frente ao cortejo pelas ruas da cidade, em direção à Capela de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, onde há a tradicional benção dos animais.

Para concluir, cumpre registrar que o Senhor Ângelo Remédio, por ser um cidadão muito bem quisto por todos, conduziu a imagem da santa por décadas.

Mario Poggio Junior

Advogado e Pesquisador da História da Região