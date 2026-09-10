Gente e Fatos

O dia 3 de setembro é muito importante para a professora Diliani Cardoso Bagatin e o advogado Sidnei Grassi que comemoraram 44 anos de casamento. Uma vida de muito amor construída ao lado das filhas Lidiani e Mariani, dos genros Bruno e Cléber, e dos netos Rubens, Leonardo e Letícia
Cecília comemorou 5 aninhos
Cecília Rosseto Buozi, filha de Marília Rosseto e Lucas Buozi apagou sua velinha de 5 aninhos no mês de agosto, quando recebeu todo carinho e presentes dos avós Deuza, Claucir, Fátima e Rissieri, dos padrinhos Heloísa e Eduardo, dos tios Lilian e Ricardo e dos priminhos Bernardo, Henrique e Vicente
Lorena festeja 7 anos
Comemorando seus 7 anos, a lindinha Lorena Cecília Menatto Camargo, na quarta-feira, dia 9, recebe todo o carinho da mãe Rosana, dos irmãos Maria Clara, Kauê, e de sua família
Bella comemorou 1 aninho
Juliana e Bruno Ribeiro recepcionaram no Buffet Encanto da Serra em São João da Boa Vista, os convidados e amigos no dia 30, na comemoração de um aninho de sua filha Bella.
A princesinha Bella contou com a ajuda dos irmãos João Pedro e Rafael e dos avós Josiane e Jacira, Angélica e Ronaldo no parabéns a você
A tradicional festa realizada em 08 de setembro, data que marca liturgicamente a natividade de Nossa Senhora, na Cidade de Caconde, em louvor a Nossa Senhora e São Roque, iniciou em 1897.
Surgiu a partir da devoção dos produtores rurais...
A Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio da Defesa Civil, publicou um comunicado orientando a população a permanecer em alerta diante da previsão de fortes chuvas, ventos e tempestades, com maior possibilidade de ocorrência nesta sexta-feira, dia...
Aniversário de casamento de Diliani e SidneiO dia 3 de setembro é muito importante para a professora Diliani Cardoso Bagatin e o advogado Sidnei Grassi que comemoraram 44 anos de casamento. Uma vida de muito amor construída ao lado...
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