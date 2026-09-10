Gente e Fatos

Aniversário de casamento de Diliani e Sidnei

O dia 3 de setembro é muito importante para a professora Diliani Cardoso Bagatin e o advogado Sidnei Grassi que comemoraram 44 anos de casamento. Uma vida de muito amor construída ao lado das filhas Lidiani e Mariani, dos genros Bruno e Cléber, e dos netos Rubens, Leonardo e Letícia

Cecília comemorou 5 aninhos

Cecília Rosseto Buozi, filha de Marília Rosseto e Lucas Buozi apagou sua velinha de 5 aninhos no mês de agosto, quando recebeu todo carinho e presentes dos avós Deuza, Claucir, Fátima e Rissieri, dos padrinhos Heloísa e Eduardo, dos tios Lilian e Ricardo e dos priminhos Bernardo, Henrique e Vicente

Lorena festeja 7 anos

Comemorando seus 7 anos, a lindinha Lorena Cecília Menatto Camargo, na quarta-feira, dia 9, recebe todo o carinho da mãe Rosana, dos irmãos Maria Clara, Kauê, e de sua família

Bella comemorou 1 aninho

Juliana e Bruno Ribeiro recepcionaram no Buffet Encanto da Serra em São João da Boa Vista, os convidados e amigos no dia 30, na comemoração de um aninho de sua filha Bella.

A princesinha Bella contou com a ajuda dos irmãos João Pedro e Rafael e dos avós Josiane e Jacira, Angélica e Ronaldo no parabéns a você