Caixa Federal entra em greve

Na agência de Vargem, bancários aderiram à paralisação

Os bancários da Caixa Econômica Federal entraram em greve por tempo indeterminado nesta quinta-feira, dia 10, após rejeitarem a proposta de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) na última sexta-feira, dia 4 de setembro. A agência de Vargem Grande do Sul também está em greve e a paralisação ocorre em escala nacional, enquanto as negociações entre a categoria e o banco continuam.

Nesta quinta-feira, a Caixa apresentou uma nova proposta, que será avaliada pelos empregados em assembleia nesta sexta-feira, dia 11. O acordo prevê prêmio de R$ 3 mil por empregado, com pagamento em 18 de setembro, além de salário ajustado e ampliação da participação da Caixa no custeio do Saúde Caixa.

Segundo o banco, caso a proposta não seja aceita, ela será retirada e a instituição poderá ingressar com dissídio coletivo. A greve é organizada pelos sindicatos de cada localidade e deve atingir, a Grande São Paulo e regiões de todo o estado de São Paulo.

Durante a paralisação, a Caixa orienta os clientes a utilizarem o App CAIXA, Internet Banking, WhatsApp CAIXA e demais aplicativos. Também permanecem disponíveis os caixas eletrônicos, Banco24Horas, lotéricas e Correspondentes CAIXA Aqui.