Painel: Pegando fogo

Colcha de retalhos

Após receber emendas e subemendas, o projeto de resolução do vereador Felipe Gadiani (PSD), que visa reduzir o número de homenagens aos cidadãos vargengrandenses, foi retirado pelo seu autor.

Felipe deverá se reunir com seus pares e ao invés das emendas e subemendas, vai apresentar um projeto do mesmo teor, contendo as modificações pontuadas pelas emendas, tornando mais prático sua aprovação em plenário.

Ônibus de graça

Requerimento de autoria do vereador Paulinho da Prefeitura a ser votado na próxima sessão de Câmara, solicita informações ao chefe do Executivo sobre a possibilidade de implantação da gratuidade do transporte coletivo urbano de passageiros em Vargem Grande do Sul, tendo como referência a Lei Municipal nº 3.599, de 28 de fevereiro de 2023, do Município de Tambaú.

Pegando fogo

O Supremo Tribunal Federal-STF está ardendo com as recentes denúncias envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, após o ministro André Mendonça retirar o sigilo sobre as falas envolvendo ambos.

Também sobrou para André Mendonça após Moraes pedir investigação sobre seus atos, afirmando que há fortes indícios de prática de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade nas suas atitudes.

Subindo

O candidato a presidente do Brasil nas eleições de outubro, Augusto Cury (Avante) tem surpreendido nas recentes pesquisas eleitorais ao aparecer com bons resultados, 8% na recente pesquisa Datafolha. Antes ele tinha somente 2% e pode vir a ser a tal opção de uma terceira via.

Universal

Indicação do vereador Ratinho, pede ao prefeito Celso Ribeiro acesso universal nos espaços e serviços públicos municipais, com a finalidade de assegurar às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, o exercício de seus direitos com autonomia, segurança, dignidade e igualdade de oportunidades