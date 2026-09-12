Casa Branca está realizando, desde sexta-feira, dia 11, o 10º Festival Gastronômico da Jabuticaba. O evento acontece na Praça da Matriz e reúne produtores locais com doces, sobremesas, bebidas e outras receitas preparadas à base da fruta, que integra a história do município.
A programação musical começou na sexta, às 21h30, com Randall e Banda. Neste sábado, dia 12, as atrações são Grupo Sintonia, às 11h00; Biré, às 15h00; e Lipp e Léo, às 21h30.
Neste domingo, dia 13, a programação começa às 11h00 com Rodrigo Neves e Maicon Violeiro e Banda, seguida por Paulinho do Cavaco, às 14h30, Música Ambiente, às 18h00, e Banda Tua Vó, às 20h30. Na segunda-feira, dia 14, haverá apresentações de Gian Fernandes, às 12h00; Samba na Casinha, às 15h30; e Orquestra Geraldo Meirelles, às 21h30.
Na terça-feira, dia 15, o público poderá acompanhar o Grupo Fui Muleke, às 12h30, Som Ambiente, às 17h30, e a Procissão, às 19h00, com Som Ambiente. O festival será retomado no dia 18, às 21h, com Red Tapes.
A programação segue no sábado, dia 19 com Trio Retrô, às 11h; Máfia do Jazz, às 14h30; Gabriel Milan e Mateus, às 17h; Coral, às 20h30; e Helinho Viola, às 21h. No domingo, dia 20, as atrações serão Robinson e Banda, às 11h; A Trinka, às 14h30; Só de Brincadeira, às 17h; e Renato e Giovanelli, às 20h30.
O festival marca dez anos de realização e tem a jabuticaba como tema central, com produtos e preparações apresentados pelos produtores locais na Praça da Matriz.
Casa Branca realiza 10º Festival da Jabuticaba
Casa Branca está realizando, desde sexta-feira, dia 11, o 10º Festival Gastronômico da Jabuticaba. O evento acontece na Praça da Matriz e reúne produtores locais com doces, sobremesas, bebidas e outras receitas preparadas à base da fruta, que integra a história do município.