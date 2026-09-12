Mais de 400 atletas disputaram a 20ª Corrida da Independência

Uma das mais tradicionais provas de corrida de rua da região, a Corrida Pedestre da Independência, realizada pelo Departamento de Esportes e Lazer, da prefeitura de Vargem Grande do Sul, realizou a sua 20ª edição na última segunda-feira, dia 7, feriado da Independência do Brasil.

Mais de 400 atletas de Vargem e região disputaram a prova de 5 quilômetros, com percurso que teve a largada na Praça Capitão João Pinto Fontão, seguiu até a represa Eduíno Sbardellini, onde após contornarem o lago, os competidores retornaram em direção ao ponto de partida.

Os três primeiros colocados das categorias masculina e feminina foram premiados com troféus, além dos três melhores atletas vargengrandenses de cada categoria. Nas faixas etárias, os três primeiros de cada sexo também receberam troféus, conforme o tempo líquido. Os participantes da corrida também doaram alimentos não perecíveis, que serão revertidos a ações sociais no município.

Fotos: Prefeitura Municipal

As cinco primeiras mulheres a cruzarem a linha de chegada foram Amanda Pereira de Oliveira, da Esporte São João, com o tempo de 21 minutos e 17 segundos. Ela foi seguida por Cristiane Rodrigues dos Santos, da equipe Kako Sport Coaching; Tamires Musto Satores, da GMFit; Tamires Rodrigues Martinbianco, da GMFit e Flávia Kelli Araújo, da Esporte São João.

Entre os homens, os primeiros cinco colocados na classificação geral foram Alfredo Donizetti Petreca, da Petreca Runners, que percorreu os 5 km em 15 minutos e 31 segundos. Ele foi seguido por Noel Cunha de Jesus, da Elite Run; Cléber Oliveira Souza; Davi Alves Zimbardi Campos, da Duo Brasil Social e Leandro Ribeiro de Novaes, da GMFit.

O evento também contou com a solenidade do Dia da Independência, com a presença do Tiro de Guerra de Vargem Grande do Sul e o hasteamento das bandeiras nacional, estadual e municipal. Estiveram presentes o vice-prefeito Guilherme Nicolau (MDB), vereadores e diretores da prefeitura, como André Leone, responsável pelo departamento de Esportes. Ainda foi feita uma homenagem ao ex-diretor de Esportes, Luís Carlos, que estava à frente da pasta quando a corrida foi iniciada na cidade.