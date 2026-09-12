Rodada do Campeonato de Futsal teve jogos emocionantes

A terceira rodada do Campeonato Municipal de Futsal, disputada durante esta semana, contou com quatro partidas bem disputadas no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, na Vila Santana. O torneio, que é realizado pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Esporte e Lazer, reúne 10 equipes divididas em dois grupos.

Na primeira partida realizada na terça-feira, dia 8, o Meninos do Botafogo goleou o Sintonia do Futebol por 4 a 0, com dois gols de Serginho Masirevic, um de Luís Guilherme e um de Pablo de Souza. No jogo seguinte, AFA e Aliança empataram em 1 a 1. Renan fez o gol do Aliança e Felipe marcou pelo AFA.

Na quinta-feira, dia 11, o Liverpool impôs uma vitória importante contra o III Vilas por 4 a 0, com gols de Wilian Lopes e Pedro Luan, que marcaram um gol cada um, e Ryan, que marcou dois gols. Encerrando a rodada, uma partida com 7 gols marcou a vitória de 4 a 3 do Cohab sobre o Luiz Gama. Tiago Marini, Ulisses e Denílson fizeram os gols do Luiz Gama. Pelo Cohab, os gols foram de Carlos Henrique, Leonardo Cesário, Tiago Henrique e André.

Quarta rodada

Nesta terça-feira, dia 15, o jogo das 10h30 no CEE José Cortez, será Luiz Gama contra III Vilas e às 20h30, o Raio enfrenta o Liverpool. Na quinta-feira, dia 17, o jogo das 19h30 será entre AFA e Meninos do Botafogo. Encerrando a quarta rodada, às 20h30, o Bão Di Goli enfrenta o Sintonia do Futebol.