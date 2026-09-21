Datafolha: Lula e Flávio Bolsonaro empatam no 1º e 2º turno nas eleições

Pesquisas divulgadas nesta semana atualizaram os cenários da corrida à Presidência da República, com simulações de primeiro e segundo turno e margens de erro que variam de um a 2,2 pontos percentuais, dependendo do instituto responsável pelo levantamento.

O Instituto Datafolha divulgou na quinta-feira, 17 de setembro, uma nova rodada da pesquisa de intenção de voto para presidente, contratada pelo Grupo Globo e pela Folha de São Paulo. O levantamento ouviu 2.002 eleitores com 16 anos ou mais em todo o território nacional entre os dias 15 e 17 de setembro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04029/2026.

No cenário de primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 39% das intenções de voto, o mesmo percentual da rodada anterior, divulgada em 11 de setembro. O senador Flávio Bolsonaro (PL) surge em segundo lugar, com 36%, um ponto percentual acima do levantamento anterior. Como a distância entre os dois está dentro da margem de erro, o cenário é de empate técnico.

Atrás dos dois primeiros colocados aparecem o escritor Augusto Cury (Avante), com 6%, o governador Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Renan Santos (Missão), com 3%, e o governador Romeu Zema (Novo), com 2%. Samara Martins (UP) e Rui Costa Pimenta (PCO) registram 1% cada. Os votos em branco, nulos ou para nenhum candidato somam 6%, enquanto os indecisos são 3%.

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente tem 46% e o senador, 44%, os mesmos números da pesquisa anterior. Brancos, nulos e nenhum somam 8%, e 1% não soube responder. A diferença entre os dois candidatos também está dentro da margem de erro, configurando outro empate técnico.

O Datafolha testou ainda outros cenários de segundo turno. Contra Ronaldo Caiado, Lula tem 46%, e o governador goiano, 42%, ante 41% na rodada anterior. Diante de Romeu Zema, o presidente soma 49%, um ponto acima do levantamento de 11 de setembro, contra 39% do governador mineiro. Já no confronto com Augusto Cury, Lula tem 44% e o escritor, também 44%, configurando novo empate técnico.

A pesquisa foi realizada em meio ao agravamento da crise no Supremo Tribunal Federal (STF), após sessão nesta terça-feira, 15 de setembro, marcada por trocas de acusações entre ministros da Corte a respeito de mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e ao ministro Alexandre de Moraes. O primeiro turno das eleições presidenciais está marcado para 4 de outubro.