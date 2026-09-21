Inaugurado Instituto Aura no Jd. Paraíso I

Ocupando um imóvel recentemente construído no Jd. Paraíso I, com amplas e modernas salas, foi inaugurado no sábado, dia 12 de setembro, na Rua Assunta Romano Felipe, nº 120, o Instituto Aura, idealizado por Denis Maldonado, nutricionista e José Luís Alves, fisioterapeuta, que são sócios no empreendimento.

A inauguração contou com vários convidados entre familiares e amigos, que foram recepcionados pelos profissionais de Saúde que vão atuar no Instituto. Aos presentes, por volta das 10h, foi oferecido um coquetel de boas-vindas.

Segundo Denis, a ideia foi criar um espaço de alto padrão voltado para saúde, estética e alta performance, com profissionais qualificados para ofertar a melhor experiência e englobar todos os segmentos.

Fotos: Reportagem Gazeta

“O nome Instituto Aura nasceu do propósito que queremos transmitir em nosso espaço. Somos voltados à saúde, estética e bem-estar, mas acreditamos que o cuidado vai muito além da beleza exterior”, afirmou o nutricionista.

Para Denis Maldonado, cada pessoa possui uma essência única, sua própria aura. “Por isso, nosso propósito é oferecer um ambiente de cuidado, acolhimento e transformação, valorizando não apenas a aparência, mas também a autoestima, o bem-estar e a individualidade de cada pessoa que passa pelo Instituto Aura”, comentou o profissional.

Vão atuar no Instituto Aura além de Denis e José Luís, Elisa Maldonado na área de estética facial, a médica nutróloga Mariana Bertoloto Dantas e a biomédica Iolanda Salvador.