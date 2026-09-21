Depto. de Cultura participou de audiência em São Paulo

O diretor do Departamento de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul, Lucas Buzato, e a assessora de departamento Sara Nagelini Passoni estiveram, na quinta-feira, dia 17, em São Paulo, para uma audiência na Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, com a secretária estadual de Turismo, Mônica Samia.

O encontro reuniu representantes dos 13 municípios que integram a Região Turística Entre Rios, Serras e Cafés e teve como objetivo apresentar à Secretaria as cidades que compõem a região, seus principais atrativos e potencialidades, além de fortalecer o diálogo para o desenvolvimento conjunto do turismo regional.

Durante a reunião, Lucas Buzato destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido em Vargem Grande do Sul para fortalecer a identidade turística do município. Entre os pontos apresentados, ressaltou a importância da batata como produto turístico, associando a tradição e a força econômica dessa cultura ao desenvolvimento de novas experiências e possibilidades para o turismo local.

Lucas também apresentou o potencial de outros produtos do município, entre eles a cachaça produzida em Vargem Grande do Sul e suas premiações, reforçando a importância de integrar produção, gastronomia, cultura e identidade local como ferramentas de promoção turística.

Para o Departamento de Cultura, a participação na audiência reforça a integração de Vargem Grande do Sul com os demais municípios da Região Turística Entre Rios, Serras e Cafés e a busca por novas oportunidades junto ao Governo do Estado para o fortalecimento do turismo local e regional.