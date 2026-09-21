Morre Dom Dadeus Grings, bispo que marcou a história da Diocese

Terceiro bispo de São João da Boa Vista, religioso recebeu o Título de Cidadão Vargengrandense em 1998

Morreu na manhã desta segunda-feira, dia 21, aos 90 anos, Dom Dadeus Grings, arcebispo emérito de Porto Alegre e terceiro bispo da Diocese de São João da Boa Vista. Ele estava internado desde a última quinta-feira no Hospital Dom João Becker, em Gravataí (RS), após sofrer um AVC isquêmico.

A morte de Dom Dadeus encerra a trajetória de um religioso que manteve uma ligação de nove anos com a região. À frente da Diocese de São João da Boa Vista entre 1991 e 2000, esteve à frente da Igreja Católica em uma área que inclui Vargem Grande do Sul. Em 1998, recebeu da Câmara Municipal o Título de Cidadão Vargengrandense.

Nascido em Nova Petrópolis (RS), em 7 de setembro de 1936, Dadeus Grings descobriu aos 18 anos, quando se preparava para seguir para Roma, que seu nome havia sido registrado como Dadeus por um erro na certidão de nascimento. Decidiu manter o nome e costumava explicar a escolha com a frase: “Não corrigimos o nome, porque nossa missão é dar Deus”.

Dom Dadeus estudou no Seminário Menor de São José, em Gravataí, e posteriormente no Pontifício Colégio Pio Brasileiro e na Universidade Gregoriana, em Roma. Foi ordenado sacerdote em 1961, para a Arquidiocese de Porto Alegre, e exerceu funções pastorais, acadêmicas e administrativas antes de chegar ao episcopado.

Em 1991, foi nomeado pelo Papa João Paulo II para a Diocese de São João da Boa Vista. Recebeu a ordenação episcopal em março daquele ano e tomou posse como terceiro bispo diocesano em abril, permanecendo no cargo até 2000.

Atuação na Diocese

Durante seu episcopado, a Diocese de São João da Boa Vista viveu um período de organização e preparação para o Jubileu do ano 2000. Entre as principais iniciativas esteve a realização do primeiro Sínodo Diocesano, que envolveu as comunidades católicas da região e estabeleceu diretrizes para a atuação pastoral da Igreja.

Também durante seu governo foi criado, em Caconde, o curso propedêutico destinado à preparação de candidatos ao sacerdócio. A formação do clero foi uma das áreas que receberam atenção durante sua passagem pela Diocese.

Outro episódio de importância para a Igreja regional ocorreu em Tambaú. Durante o episcopado de Dom Dadeus, foi aberto, em 1992, o processo de beatificação do Padre Donizetti Tavares de Lima. O sacerdote foi beatificado em 2019.

A atuação de Dom Dadeus também ultrapassou os limites de São João da Boa Vista. Durante os nove anos em que esteve à frente da Diocese, manteve contato com comunidades e sacerdotes de diferentes municípios da região e recebeu títulos de cidadania em outras cidades.

Cidadão Vargengrandense

Em Vargem Grande do Sul, sua passagem ficou registrada oficialmente na história do município. Em 1998, quando ainda era bispo de São João da Boa Vista, Dom Dadeus recebeu da Câmara Municipal o Título de Cidadão Vargengrandense.

A homenagem marcou a relação estabelecida pelo bispo com a comunidade local durante os anos em que esteve à frente da Diocese. O título integra o registro das principais homenagens concedidas pelo Legislativo municipal naquele período.

Sua atuação ocorreu em uma fase de mudanças na Igreja Católica regional, marcada pela preparação para a virada do milênio, pela formação de novos sacerdotes e pelo fortalecimento das ações pastorais nas comunidades.

Da Diocese ao arcebispado

Em abril de 2000, Dom Dadeus foi nomeado arcebispo coadjutor de Porto Alegre, deixando a Diocese de São João da Boa Vista após nove anos de episcopado. Posteriormente, assumiu o governo da Arquidiocese de Porto Alegre.

Em 2013, o Papa Francisco aceitou sua renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese. Dom Dadeus permaneceu como administrador apostólico até a posse de seu sucessor, Dom Jaime Spengler, passando depois à condição de Arcebispo Emérito de Porto Alegre.

Além da atividade pastoral, destacou-se pela produção intelectual, com centenas de livros publicados, e pela atuação na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), onde participou de diferentes atividades, incluindo a área relacionada à Doutrina da Fé.

Seu lema episcopal foi “A verdade vos libertará”, do Evangelho de João (8,32).

Exéquias

O velório teve início nesta segunda-feira, às 10h, na Capela do Seminário São José/Lar Sacerdotal, em Gravataí. Às 15h, foi prevista missa na capela, seguida do traslado do corpo para a Catedral Metropolitana Madre de Deus, em Porto Alegre.

Na Catedral, o velório terá início às 17h, com visitação até as 22h. Às 18h, será celebrada missa.

Nesta terça-feira, dia 22, o velório será retomado às 7h. Às 10h será celebrada a Missa das Exéquias, presidida por Dom Jaime Cardeal Spengler, Arcebispo de Porto Alegre. Após a celebração, serão realizadas as exéquias e o sepultamento, na própria Catedral Metropolitana.

Para Vargem Grande do Sul, a morte de Dom Dadeus representa a despedida de um bispo que integrou, durante nove anos, a história religiosa da região e cujo vínculo com o município ficou oficialmente registrado com o Título de Cidadão Vargengrandense, recebido em 1998.